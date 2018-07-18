Кот-мечта ищет хозяина в Москве

Север - кот-мечта. Добрый, тёплый, уютный. Гладишь его - и не хочется отпускать. И, конечно же, в приюте он сильно скучает по ласке, по человеку.

А какой он игривый! Он только с первого взгляда большой солидный кот. Присмотрись и увидишь настоящего котенка: любая мышка, мячик, пирамидка - всё ему интересно. А когда разговариваешь с ним, он свою голову наклоняет набок и так внимательно тебя слушает, пытается уловить каждое твоё слово, взгляд, движение. Это плюшевый кот, с которым можно и сидеть, и спать в обнимку и просто смотреть фильм. Непонятно, как такой кот до сих пор один?

Север молод: ему около двух лет. Он кастрирован и привит, а также обследован в лучших клиниках Москвы и имеет рекомендации известных врачей. Он живет в Зеленограде и ждет своего хозяина. И если это Вы - позвоните Северу:

8-926-498-82-48, Наталья

8-905-590-39-50, Елена

Фонд «РЭЙ» помогает бездомным животным, а также приютам, в которых они содержатся. Сейчас мы поддерживаем более 30 приютов Москвы, Подмосковья и близлежащих областей, в которых в общей сложности проживают более 15 тысяч собак и кошек. Мы привозим им корма и лекарства, оказываем помощь в лечении и поиске дома, а также проводим яркие городские фестивали, посвящённые дружбе животных и людей. Мы помогаем тем, кто не может попросить о помощи, и приглашаем всех делать это вместе с нами!

Мы уже пять лет рассказываем вам о проблемах общества, экономике, политике и войнах. И теперь хотим напомнить еще об одной войне. Ее ведут бездомные животные, они сражаются не за деньги и власть — за еду, дом и вашу любовь. Они ни в чем не виноваты и хотят дружить.

Каждую неделю редакция ИА «Политика сегодня» публикует фото бездомного четвероногого. Может быть, это тот, кого вы ждете.