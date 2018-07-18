Шестое штормовое предупреждение объявили в Забайкалье

В регионе, как сообщает пресс-служба губернатора, возможна новая волна подтоплений.

Почти месяц в Забайкалье идут дожди. С 8 июля в зоне подтопления оказались 29 населенных пунктов, среди которых — города Шилка, Нерчинск и Чита. Реки подтопили более 700 домов, около 2,8 тысяч дач. В зоне ЧП находятся более пяти тысяч местных жителей. Режим ЧС введен на территории всего региона.

По словам синоптиков, в ближайшие три дня также ожидаются дожди и грозы. Население призвали покинуть дачные участки, находящиеся в низине и поймах рек. В четверг, 19 июля, в Забайкалье возможны сильные дожди. Метеоцентр объявил штормовое предупреждение.