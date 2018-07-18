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10:23   18 Июля 2018
Весь мир

СМИ: Мэттис готов к переговорам с Шойгу

СМИ: Мэттис готов к переговорам с Шойгу

Глава Пентагона Джеймс Мэттис готов провести переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу, пишет в среду агентство Reuters со ссылкой на источники.

Однако издание не уточняет, говорится ли о личной встрече министров или о телефонном разговоре. Тем не менее такие переговоры стали бы первыми на столь высоком уровне за последние три года.

Пресс-служба Пентагона пока отказывается как-то комментировать эту информацию.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп на встрече в Хельсинки обсуждали совместную борьбу с международным терроризмом. Путин подчеркнул, что Москва готова взаимодействовать с Вашингтоном в этом вопросе.

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Автор: Юлия Халус
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