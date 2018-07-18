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10:31   18 Июля 2018
Весь мир

Посол РФ: Размещение комплексов Aegis в Японии означает развертывание ПРО США

Посол РФ: Размещение комплексов Aegis в Японии означает развертывание ПРО США

Размещение систем ПРО Aegis Ashore в Японии означает развертывание азиатско-тихоокеанского сегмента глобальной системы противоракетной обороны США.

Об этом посол России в Японии Михаил Галузин рассказал в интервью РИА Новости.

Японские власти решили разместить у себя два американских наземных комплекса ПРО Aegis Ashore в декабре прошлого года. Радиус действия систем может покрыть территорию всей страны. Каждая установка стоит около 890 миллионов долларов. Вероятно, на боевое дежурство они заступят к 2023 году.

На данный момент ПРО Японии обеспечена  кораблями-эсминцами с системой Aegis, которые вооружены ракетами заатмосферного перехвата SM-3. Эта система может поразить баллистическую ракету на высоте 500 километров.

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Автор: Виктория Разумовская
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