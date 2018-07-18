Россия надеется, что Япония заинтересована в безвизовом режиме

Посол России в Японии Михаил Галузин заявил, что Москва надеется, что Токио заинтересован в обсуждении возможностей введения взаимных безвизовых поездок.

Об этом пишет РИА Новости.

Ранее о том, что Россия готова проработать с Японией соглашение о взаимных краткосрочных безвизовых поездках, говорил замглавы МИД Евгений Иванов.

По словам Галузина, Москва является сторонником максимальной либерализации визового режима с Японией. Это может стать толчком для общения граждан двух стран, активизации туристических потоков и важных бизнес-контактов.

Например, заявил посол, можно рассмотреть формат безвизового въезда на 72 часа при наличии действующих транспортных документов, билетов для дальнейшего следования за пределы страны. Либо введение безвизового режима на 30, 60 дней.