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10:02   18 Июля 2018
Весь мир

Россия надеется, что Япония заинтересована в безвизовом режиме

Россия надеется, что Япония заинтересована в безвизовом режиме

Посол России в Японии Михаил Галузин заявил, что Москва надеется, что Токио заинтересован в обсуждении возможностей введения взаимных безвизовых поездок.

Об этом пишет РИА Новости.

Ранее о том, что Россия готова проработать с Японией соглашение о взаимных краткосрочных безвизовых поездках, говорил замглавы МИД Евгений Иванов.

По словам Галузина, Москва является сторонником максимальной либерализации визового режима с Японией. Это может стать толчком для общения граждан двух стран, активизации туристических потоков и важных бизнес-контактов.

Например, заявил посол, можно рассмотреть формат безвизового въезда на 72 часа при наличии действующих транспортных документов, билетов для дальнейшего следования за пределы страны. Либо введение безвизового режима на 30, 60 дней.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #япония #политика #общество #безвизовые поездки
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