Киев еще побегает за Москвой, выклянчивая у нее газовый транзит

Газовые переговоры между РФ, Украиной и ЕС Киев поспешил записать себе в актив. Но транзит через Украину для РФ становится все менее важным.

Во вторник, 17 июля, в Берлине официально стартовали трехсторонние газовые переговоры между Россией, Украиной и Евросоюзом. Киев уже поспешил объявить это событие своей очередной победой над Москвой. Но первый же раунд встречи и прозвучавшие при этом и накануне заявления заинтересованных сторон говорят, скорее, об обратном. Уже очень скоро победные реляции исчезнут и начнется время «глубокой озабоченности», которое сменится паникой и отчаянными попытками получить хоть что-то.

Москва же к тому времени получит от запада практически все, что ей нужно, а Киев в очередной раз будет пенять своим «партнерам» что их подло обманули…

Трамп умывает руки

А начать надо со встречи США и России на высшем уровне в Хельсинки, где американский президент Дональд Трамп очень интересно ответил на вопрос журналиста «Интерфакса» по поводу перспектив экспорта газа из США в Европу. По его мнению, США и Россия будут честно конкурировать друг с другом на европейском газовом рынке и он понимает, что у «русских» есть здесь определенные преимущества. Трамп, конечно, не мог сказать прямо, но практически все поняли: Вашингтон уже не верит в возможность блокировки «Северного потока-2» и принял факт его строительства, как неизбежность.

А вероятнее всего, просто сдал эту позицию России в ходе непубличных договоренностей. Не зря же сегодня американские конгрессмены от демократической партии потребовали вызвать в парламент страны личного переводчика Трампа, участвовавшего в переговорах тет-а-тет.

В качестве оправдания Трамп лишь в очередной раз упомянул о том, что такое отношение Вашингтона ставится в зависимость от сохранения газового транзита через Украину.

Фактически тем самым в газовом транзитном споре США встали на позицию Европы, и это можно смело записать в актив Москвы, сумевшей «убедить» американцев не мешать строительству новой российской обходной газовой трубы.

Киеву при этом оставалось лишь уповать на трехсторонние переговоры в Берлине и на то, что западные союзники в очередной раз не сдадут их в угоду своим интересам (какая наивность).

Транзит нужен всем

Недавно я проводил анализ перспектив развития газового транзита в Европу и показал, что если «Газпром» сможет и далее наращивать поставки своего топлива в страны континента, то ему все равно не обойтись без украинской газовой трубы. Вероятно, именно поэтому в Европе и родилась идея увязки строительства «Северного потока-2» и сохранения украинского транзита. В этом случае, по задумке Брюсселя и Берлина, и «волки» должны остаться сыты и «овцы» какое-то время могли сохранить свои транзитные доходы, а не клянчить у них деньги на поддержание штанов.

Итак, Украине оставят газовый транзит и это в интересах не только Киева и Европы, но и Москвы. Но с постройкой «Северного потока-2», двух веток турецкого потока, расширения мощностей проекта «Ямал СПГ» и строительства нового терминала по проекту «Арктик СПГ2» этот транзит теперь становится для «Газпрома» абсолютно не критичным. Скорее, он станет для него резервной трубой и возможностью быстро наращивать поставки во время локальных пиков потребления топлива.

А отсюда следует и стратегия Москвы на переговорах. Нет, она от своих слов не отказывается и будет общаться с Киевом по вопросу заключения нового контракта. Но эти переговоры будут затягиваться. И для этого есть все возможности. Президент России Владимир Путин абсолютно не случайно увязал решение вопроса транзита с тяжбами России и Украины в Стокгольмском арбитраже. По его словам, пока не будет урегулирован этот вопрос, Москва точно ничего не подпишет. А это значит, что вопрос контракта будет отложен на много месяцев. А еще очень может быть, что повторное решение арбитража может очень сильно отличаться от первоначального. Да и новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому» также дадут России возможность всячески затягивать обсуждение вопроса украинского транзита. А между тем, время будет идти, труба будет прокладываться, и уже к весне-лету 2019 года Москва может перейти к наступлению.

К этому времени все разрешительные вопросы по «Северному потоку-2» с Европой уладят. Трубопровод будут прокладывать в соответствии с графиком, а вопрос газового транзита через украинскую территорию будет «обсуждаться в комиссиях экспертов».

С каждым новым месяцем Киев будет нервничать все сильнее и сильнее, а к лету пост главы государства может занять политик, имеющий очень «хороший» опыт заключения подобных сделок. Юлия Тимошенко уже один раз заключила газовый контракт с «Газпромом» (тот самый, положения которого Киев сегодня оспаривает в Стокгольмском арбитраже) и, уверен, захочет повторить свой «успех» еще раз.

И Москва это отлично понимает. Ей гораздо проще договариваться по газу с Тимошенко и во второй половине 2019-го, чем с Порошенко сейчас. А еще Россия любит заключать договоры, имея все козыри на руках. А такая расстановка сил, как мы увидели выше, может случиться как раз летом-осенью 2019 года, когда у Европы и Киева начнется цейтнот по времени, а США начнут погружаться в очередную предвыборную президентскую кампанию и им будет явно не до Украины.

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