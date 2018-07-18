Мэй пригрозила проведением новых выборов в парламент

Голосование состоится, если консерваторы выступят против плана премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по таможенной политике, когда страна выйдет из Евросоюза. Об этом пишет газета Times.

Членов парламента Мэй предупредила за несколько минут до начала голосования в палате общин. В итоге курс премьера победил, набрав на шесть голосов больше, чем оппозиция. Сторонники Мэй при проигрыше грозились голосовать по вотуму недоверия, что в итоге привело бы к новым выборам в парламент.

Британское правительство согласовало политику по выходу страны из ЕС. Мэй склонила министров к документу, немного смягчающему условия «брексита». Лондон намерен вести независимую торговую политику, подчеркивала премьер.

Страна должна покинуть Евросоюз не позже 29 марта 2019 года. Переговоры между сторонами идут с лета 2017-го.