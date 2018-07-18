Встреча глав МИД и Минобороны РФ и Японии пройдет в ближайшее время

Встреча глав МИД и Минобороны России и Японии в формате «2+2» пройдет в ближайшее время.

Об этом рассказал посол России в Японии Михаил Галузин, пишет РИА Новости.

Об организации такого формата переговоров в мае договорились президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ. Официально дата будет объявлена позже по линии МИД и Минобороны.

Предыдущая подобная встреча прошла в Токио в марте 2017 года.

Также посол РФ рассказал, что 22-24 июля в Москву с официальным визитом приедет председатель верхней палаты японского парламента Тюити Датэ.