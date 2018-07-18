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9:32   18 Июля 2018
Весь мир

Встреча глав МИД и Минобороны РФ и Японии пройдет в ближайшее время

Встреча глав МИД и Минобороны РФ и Японии пройдет в ближайшее время

Встреча глав МИД и Минобороны России и Японии в  формате «2+2» пройдет в ближайшее время.

Об этом рассказал посол России в Японии Михаил Галузин, пишет РИА Новости.

Об организации такого формата переговоров в мае договорились президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ. Официально дата будет объявлена позже по линии МИД и Минобороны.

Предыдущая подобная встреча прошла в Токио в марте 2017 года.

Также посол РФ рассказал, что 22-24 июля в Москву с официальным визитом приедет председатель верхней палаты японского парламента Тюити Датэ.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #мид #минобороны #япония #политика
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