Встреча глав МИД и Минобороны РФ и Японии пройдет в ближайшее время
Встреча глав МИД и Минобороны России и Японии в формате «2+2» пройдет в ближайшее время.
Об этом рассказал посол России в Японии Михаил Галузин, пишет РИА Новости.
Об организации такого формата переговоров в мае договорились президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ. Официально дата будет объявлена позже по линии МИД и Минобороны.
Предыдущая подобная встреча прошла в Токио в марте 2017 года.
Также посол РФ рассказал, что 22-24 июля в Москву с официальным визитом приедет председатель верхней палаты японского парламента Тюити Датэ.