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 Суд приговорил к двум годам колонии избивших DJ Smash

Суд приговорил к двум годам колонии избивших DJ Smash
Порошенко намерен вести борьбу с досмотром судов в Керченском проливе

Порошенко намерен вести борьбу с досмотром судов в Керченском проливе

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9:06   18 Июля 2018
Россия

Суд приговорил к двум годам колонии избивших DJ Smash

Суд приговорил к двум годам колонии избивших DJ Smash

Вердикт огласил судья Александр Симанов. Решение вынес Ленинский районный суд Перми, пишут РИА Новости.

Бывшего депутата Заксобрания Пермского края Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича признали виновными в избиение музыканта DJ Smash. Они нанесли травмы средней степени тяжести. После инцидента артисту понадобилось три недели на восстановление.

В минувшем феврале Телепнев и Ванкевич в местном клубе попросили музыканта сделать повторное селфи, но тот отказался. Ванкевич уронил DJ Smash на пол, а Телепнев нанес два удара по телу артиста. Далее избиение продолжилось вдвоем. DJ Smash сломали челюсть, оставили черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #общество #избиение dj smash
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