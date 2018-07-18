Библиотеки Москвы раздали около 129 тысяч списанных книг

Порядка 129 тысяч книг нашли новых хозяев в рамках проекта «Списанные книги». Они попали в домашние библиотеки москвичей.

Более двух тысяч экземпляров попали в госучреждения, дома культуры, парки и другие общественные места. Это уже третий этап проекта столицы. Он проводится ежегодно при поддержке Департамента культуры города.

Для бронирования стали доступны 164,5 тысячи изданий, среди которых публицистика, художественная и научно-популярная литература.

В рамках проекта открыт интернет-портал «Списанные книги». На нем каждый желающий может посмотреть, какие книги и какая именно московская библиотека готова подарить. На сайте для удобства также есть интерактивная карта, на которой отмечены библиотеки.