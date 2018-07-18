Почти 140 человек отравились в закусочной в Туве

Об этом сообщил глава республики Шолбан Кара-оол в Facebook.

В больнице оказались более 60 человек от 4 до 69 лет. Все они ели в закусочной блюдо из мяса курицы, которое, скорее всего, привезли из-за пределов Тувы. Закусочную закрыли на проверку.

За медицинской помощью во вторник обратились более 90 человек. На данный момент зарегистрировано 137 случаев заболевания острой кишечной инфекцией. Состояние у госпитализированных людей стабильное.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».

В Роспотребнадзоре республики считают, что испорченное мясо могло поступить из Воронежской области, Хакасии или Красноярского края.