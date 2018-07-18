ВМС Китая проведут учения в Восточно-Китайском море

Учения пройдут с 18 по 23 июля в акватории провинции Чжэцзян.

Пока неизвестно, какие суда и в каком количестве будут задействованы в маневрах. Также нет информации о перемещении в район учений китайского авианосца «Ляонин».

Опубликованы точные координаты тех мест, где будут тренироваться суда. Другие корабли, которые не имеют к этому отношения, не имеют права проходить, проводить работы или становиться на якорь в обозначенной акватории.

В издании Global Times заметили, что район похож по размерам на остров Тайвань. Военные аналитики считают, что это предупреждение сепаратистским силам на Тайване.

В министерстве национальной обороны Тайваня заявили, что внимательно следят за маневрами НОАК, однако в этих учениях нет ничего необычного и угрозы они не несут.