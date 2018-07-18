Девятый за год тайфун обрушился на побережье Китая

Тропический тайфун Son-Tinh («Шаньшэнь») достиг побережья провинции Хайнань. Он обрушился на прибрежные районы города Ваньнин в восточной части острова рано утром в среду.

Стихия принесла с собой сильный ветер, скорость которого в эпицентре достигала 82 километров в час, а также ливни. Синоптики прогнозируют, что шторм будет двигаться через весь остров со скоростью 30 километров в час, после чего обрушится на северное побережье Вьетнама.

Во многих китайских провинциях объявлено предупреждение о сильном ветре и ливне.

Пока нет информации об ущербе от удара стихии, также ничего неизвестно о погибших и пострадавших. В результате шторма затопило некоторые улицы, на дорогах лежат деревья. Людям не рекомендуется посещать пляжи, закрыты все туристические объекты.