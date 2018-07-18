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7:52   18 Июля 2018
Россия

На юго-западе Петербурга в здании «Ленфильма» произошел пожар

На юго-западе Петербурга в здании «Ленфильма» произошел пожар

В здании киностудии «Ленфильм» на улице Тамбасова в Петербурге произошел пожар, сообщает столичный главк МЧС.

Возгорание произошло в минувший вторник вечером. Огнем было охвачено 200 квадратных метров, пожару был присвоен повышенный ранг из-за угрозы распространения.

К тушению было привлечено более сотни сотрудников МЧС. Огонь был вскоре локализован, а ранг пожара понижен до первого.

Данное здание уже горело в феврале - в частности, горел арендованный цех по производству целлофановой пленки, расположенный рядом с помещением с раритетными автомашинами. После инцидента постройку пообещали снести, а автомобили вывезли в другое место.

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Автор: Олег Королев
#пожар #петербург #ленфильм
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