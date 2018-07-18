«Яндекс» и Москва будут сотрудничать в развитии беспилотного транспорта

Российская интернет-компания «Яндекс» и московское правительство договорились развивать беспилотный транспорт вместе.

Соглашение было подписано на Moscow Urban Forum 2018. Компания в пресс-релизе отмечает, что работа с городскими властями позволит создать нужную законодательную базу, необходимую для внедрения технологий беспилотного управления.

Отмечается, что тестирование беспилотников с водителем за рулем быстрее научить машину нюансам вождения, что должно повысить конкурентоспособность российских технологий на мировом уровне.

В свою очередь пресс-служба столичной мэрии уточняет, что пятилетнее соглашение с возможностью продления было подписано мэром Сергеем Собяниным с «Яндексом», Научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом «НАМИ», а также ООО «УК «Группа ГАЗ» и с ПАО «Камаз».