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 «Яндекс» и Москва будут сотрудничать в развитии беспилотного транспорта

«Яндекс» и Москва будут сотрудничать в развитии беспилотного транспорта
Порошенко намерен вести борьбу с досмотром судов в Керченском проливе

Порошенко намерен вести борьбу с досмотром судов в Керченском проливе

 «Нафтогаз»: Отделить оператора ГТС можно только с согласия «Газпрома», что недостижимо

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7:37   18 Июля 2018
Россия

«Яндекс» и Москва будут сотрудничать в развитии беспилотного транспорта

«Яндекс» и Москва будут сотрудничать в развитии беспилотного транспорта

Российская интернет-компания «Яндекс» и московское правительство договорились развивать беспилотный транспорт вместе.

Соглашение было подписано на Moscow Urban Forum 2018. Компания в пресс-релизе отмечает, что работа с городскими властями позволит создать нужную законодательную базу, необходимую для внедрения технологий беспилотного управления. 

Отмечается, что тестирование беспилотников с водителем за рулем быстрее научить машину нюансам вождения, что должно повысить конкурентоспособность российских технологий на мировом уровне.

В свою очередь пресс-служба столичной мэрии уточняет, что пятилетнее соглашение с возможностью продления было подписано мэром Сергеем Собяниным с «Яндексом», Научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом «НАМИ», а также ООО «УК «Группа ГАЗ» и с ПАО «Камаз».

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Автор: Олег Королев
#москва #яндекс #беспилотные автомобили #москвасейчас
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