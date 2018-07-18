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 Военный учебный самолет разбился в Мексике

Военный учебный самолет разбился в Мексике
7:00   18 Июля 2018
Весь мир

Военный учебный самолет разбился в Мексике

Военный учебный самолет разбился в Мексике

Учебный самолет военно-воздушных сил Мексики разбился в мексиканском штате Оахака, сообщает канал Efekto TV.

Авария случилась в момент, когда T6 Texan совершал тренировочный полет около взлетно-посадочной полосы местной военно-воздушной базы. После столкновения пилотам удалось катапультироваться.

При крушении тренировочного воздушного судна пострадали оба пилота. Летчиков доставили в госпиталь, на данный момент их жизням ничто не угрожает.

В конце мая сообщалось, что при крушении T6 Texan  в США погиб человек. Самолет должен был участвовать в авиашоу.

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Автор: Олег Королев
#самолет #мескика #авиакаастрофа
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