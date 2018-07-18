Военный учебный самолет разбился в Мексике

Учебный самолет военно-воздушных сил Мексики разбился в мексиканском штате Оахака, сообщает канал Efekto TV.

Авария случилась в момент, когда T6 Texan совершал тренировочный полет около взлетно-посадочной полосы местной военно-воздушной базы. После столкновения пилотам удалось катапультироваться.

При крушении тренировочного воздушного судна пострадали оба пилота. Летчиков доставили в госпиталь, на данный момент их жизням ничто не угрожает.

В конце мая сообщалось, что при крушении T6 Texan в США погиб человек. Самолет должен был участвовать в авиашоу.