Военный учебный самолет разбился в Мексике
Учебный самолет военно-воздушных сил Мексики разбился в мексиканском штате Оахака, сообщает канал Efekto TV.
Авария случилась в момент, когда T6 Texan совершал тренировочный полет около взлетно-посадочной полосы местной военно-воздушной базы. После столкновения пилотам удалось катапультироваться.
При крушении тренировочного воздушного судна пострадали оба пилота. Летчиков доставили в госпиталь, на данный момент их жизням ничто не угрожает.
В конце мая сообщалось, что при крушении T6 Texan в США погиб человек. Самолет должен был участвовать в авиашоу.