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6:43   18 Июля 2018
Весь мир

Над бывшим оплотом боевиков в провинции Дераа поднят флаг Сирии

Над бывшим оплотом боевиков в провинции Дераа поднят флаг Сирии

В освобожденном от боевиков населенном пункте Босра-эш-Шам в сирийской провинции Дераа поднят государственный флаг, сообщил губернатор региона Мухаммед Халид Ханнус.

До освобождения Босра-эш-Шам был стратегически важным для боевиков пунктом и являлся крупнейшим оплотом террористов на юге страны. Он находится между административными центрами провинций Дераа и Сувейда и находится в 20 километрах от Иордании.

Губернатор в интервью РИА «Новости» отмечает, что из-за войны провинцию покинули почти 13 тысяч семей, четыре тысячи из которых находились около иорданской границы. Почти все они вернулись в свои дома.

Глава провинции подчеркивает, что в исторически значимом для Сирии городе вновь поднят флаг САР. По его словам, благодаря усилиям друзей Сирии и ее армии в городе начинается новая жизнь.

Он также заявил, что власти провинции принимают все возможные меры для приема возвращающихся беженцев.

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Автор: Олег Королев
#сирия #флаг #дераа
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