Американские СМИ заявили о грядущих операциях спецслужб России против Запада

Спецслужбы РФ якобы планируют начать операции по дестабилизации политической ситуации на Западе, сообщает CNN.

Телеканал, ссылаясь на американские и британские источники, отмечает, что российские спецслужбы «затихли» на время проведения чемпионата мира по футболу, чтобы не привлекать внимание.

Отмечается, что аналогичная ситуация была в 2014 году во время Олимпийских игр в Сочи.

CNN не уточняет, о каких готовящихся операциях российской стороны идет речь.

В минувшем году телеканал сообщал, что после президентских выборов в США Москва якобы активизировала сбор разведданных.