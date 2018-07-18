Американские СМИ заявили о грядущих операциях спецслужб России против Запада
Спецслужбы РФ якобы планируют начать операции по дестабилизации политической ситуации на Западе, сообщает CNN.
Телеканал, ссылаясь на американские и британские источники, отмечает, что российские спецслужбы «затихли» на время проведения чемпионата мира по футболу, чтобы не привлекать внимание.
Отмечается, что аналогичная ситуация была в 2014 году во время Олимпийских игр в Сочи.
CNN не уточняет, о каких готовящихся операциях российской стороны идет речь.
В минувшем году телеканал сообщал, что после президентских выборов в США Москва якобы активизировала сбор разведданных.