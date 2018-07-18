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6:27   18 Июля 2018
Весь мир

Американские СМИ заявили о грядущих операциях спецслужб России против Запада

Американские СМИ заявили о грядущих операциях спецслужб России против Запада

Спецслужбы РФ якобы планируют начать операции по дестабилизации политической ситуации на Западе, сообщает CNN.

Телеканал, ссылаясь на американские и британские источники, отмечает, что российские спецслужбы «затихли» на время проведения чемпионата мира по футболу, чтобы не привлекать внимание.

Отмечается, что аналогичная ситуация была в 2014 году во время Олимпийских игр в Сочи.

CNN не уточняет, о каких готовящихся операциях российской стороны идет речь.

В минувшем году телеканал сообщал, что после президентских выборов в США Москва якобы активизировала сбор разведданных.

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Автор: Олег Королев
#сша #спецслужбы #cnn #российское вмешательство
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