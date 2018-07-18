Трамп отметил катастрофичность миграционной политики Европы

Миграционная политика Европы является катастрофой, заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, он говорит представителям Евросоюза о том, что миграционная политика разрушает Европу и ее культуру, а также приводит к росту преступности.

Трамп отметил, что статистика говорит о том, статистика говорит сама за себя. По его словам, культура в Европе изменяется быстро, а преступность - еще быстрее.

Ранее Трамп на своей странице в Twitter написал, что преступность в Германии возросла более чем на 10 процентов с тех пор, как в стране стали принимать мигрантов. Позже канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что миграционная политика не связана с преступностью в стране.