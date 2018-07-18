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Трамп отметил катастрофичность миграционной политики Европы

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Трамп отметил катастрофичность миграционной политики Европы

Трамп отметил катастрофичность миграционной политики Европы

 Трамп объяснил, почему не называет Россию противником

Трамп объяснил, почему не называет Россию противником
6:05   18 Июля 2018
Весь мир

Трамп отметил катастрофичность миграционной политики Европы

Трамп отметил катастрофичность миграционной политики Европы

Миграционная политика Европы является катастрофой, заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, он говорит представителям Евросоюза о том, что миграционная политика разрушает Европу и ее культуру, а также приводит к росту преступности. 

Трамп отметил, что статистика говорит о том, статистика говорит сама за себя. По его словам, культура в Европе изменяется быстро, а преступность - еще быстрее.

Ранее Трамп на своей странице в Twitter написал, что преступность в Германии возросла более чем на 10 процентов с тех пор, как в стране стали принимать мигрантов. Позже канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что миграционная политика не связана с преступностью в стране.

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Автор: Олег Королев
#европа #мигранты #трамп
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