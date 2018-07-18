В Госдуме хотят обязать магазины продавать воду по 15 рублей за бутылку
Депутат от ЛДПР Василий Власов предлагает обязать торговые точки продавать питьевую воду по фиксированной цене.
Парламентарий ведет работу над соответствующим законопроектом. Власов также направил соответствующее предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой.
РИА «Новости» сообщает, что в обращении депутат Госдумы предлагает закрепить обязанность торговых объектов по обязательному наличию в ассортименте бутилированной питьевой воды по зафиксированной государственной цене. В качестве примера он привел Турцию, в которой стоимость бутилированной воды объемом 0,5 л составляет около 15 рублей.
Власов раскритиковал методы очистки на водоочистных сооружениях во многих городах России, которые не позволяют говорить о полной безопасности воды. Также он отметил, что у каждого десятого россиянина отсутствует доступ к качественной питьевой воде.