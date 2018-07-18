Мы в соц.сетях:
В Госдуме хотят обязать магазины продавать воду по 15 рублей за бутылку

В Госдуме хотят обязать магазины продавать воду по 15 рублей за бутылку

 На Эльбрусе спасатели обнаружили пострадавших московских альпинистов

На Эльбрусе спасатели обнаружили пострадавших московских альпинистов
Порошенко намерен вести борьбу с досмотром судов в Керченском проливе

Порошенко намерен вести борьбу с досмотром судов в Керченском проливе

 «Нафтогаз»: Отделить оператора ГТС можно только с согласия «Газпрома», что недостижимо

«Нафтогаз»: Отделить оператора ГТС можно только с согласия «Газпрома», что недостижимо
Трамп отметил катастрофичность миграционной политики Европы

Трамп отметил катастрофичность миграционной политики Европы

 Трамп объяснил, почему не называет Россию противником

Трамп объяснил, почему не называет Россию противником
В Госдуме хотят обязать магазины продавать воду по 15 рублей за бутылку

В Госдуме хотят обязать магазины продавать воду по 15 рублей за бутылку

 На Эльбрусе спасатели обнаружили пострадавших московских альпинистов

На Эльбрусе спасатели обнаружили пострадавших московских альпинистов
Порошенко намерен вести борьбу с досмотром судов в Керченском проливе

Порошенко намерен вести борьбу с досмотром судов в Керченском проливе

 «Нафтогаз»: Отделить оператора ГТС можно только с согласия «Газпрома», что недостижимо

«Нафтогаз»: Отделить оператора ГТС можно только с согласия «Газпрома», что недостижимо
Трамп отметил катастрофичность миграционной политики Европы

Трамп отметил катастрофичность миграционной политики Европы

 Трамп объяснил, почему не называет Россию противником

Трамп объяснил, почему не называет Россию противником
5:18   18 Июля 2018
Россия

На Эльбрусе спасатели обнаружили пострадавших московских альпинистов

На Эльбрусе спасатели обнаружили пострадавших московских альпинистов

Спасатели обнаружили двух альпинистов из Москвы, которые попали под камнепад в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщил глава пресс-службы регионального главка МЧС Кантемир Беров.

В ущелье Адыр-Су в 20:30 вторника на высоте трех тысяч метров группа из четырех человек попала под камнепад. В результате пострадали двое человек: мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, женщина - перелом ноги.

Спасателям удалось найти пострадавших альпинистов. Собеседник РИА «Новости» сообщил, что на данный момент их спускают к турбазе «Уллу-Тау». Пострадавшие находятся в сознании, их состояние стабильно.

Ранее во вторник при восхождении по маршруту в горах в Черекском районе сорвался альпинист, входивший в группу из пяти человек. На его поиски также вышли спасатели.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#кабардино-балкария #эльбрус #альпинисты
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...