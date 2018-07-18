На Эльбрусе спасатели обнаружили пострадавших московских альпинистов

Спасатели обнаружили двух альпинистов из Москвы, которые попали под камнепад в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщил глава пресс-службы регионального главка МЧС Кантемир Беров.

В ущелье Адыр-Су в 20:30 вторника на высоте трех тысяч метров группа из четырех человек попала под камнепад. В результате пострадали двое человек: мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, женщина - перелом ноги.

Спасателям удалось найти пострадавших альпинистов. Собеседник РИА «Новости» сообщил, что на данный момент их спускают к турбазе «Уллу-Тау». Пострадавшие находятся в сознании, их состояние стабильно.

Ранее во вторник при восхождении по маршруту в горах в Черекском районе сорвался альпинист, входивший в группу из пяти человек. На его поиски также вышли спасатели.