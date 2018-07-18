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 На Эльбрусе спасатели обнаружили пострадавших московских альпинистов

На Эльбрусе спасатели обнаружили пострадавших московских альпинистов
Порошенко намерен вести борьбу с досмотром судов в Керченском проливе

Порошенко намерен вести борьбу с досмотром судов в Керченском проливе

 «Нафтогаз»: Отделить оператора ГТС можно только с согласия «Газпрома», что недостижимо

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Трамп отметил катастрофичность миграционной политики Европы

Трамп отметил катастрофичность миграционной политики Европы

 Трамп объяснил, почему не называет Россию противником

Трамп объяснил, почему не называет Россию противником
5:05   18 Июля 2018
Весь мир

Трамп объяснил, почему не называет Россию противником

Трамп объяснил, почему не называет Россию противником

Президент США Дональд Трамп в интервью FoxNews заявил, что не хочет употреблять по отношению к России термин «противник».

По его словам, у России сильная армия, однако российская экономика значительно меньше китайской. Американский лидер уверен, что стороны могут работать вместе, при этом «каждый может быть в порядке и жить в мире».

Трамп ранее заявил, что воспринимает российского президента  Владимира Путина не как врага, а как конкурента, который может стать другом.

Накануне президент США заявил, что отношения Вашингтона и Москвы значительно улучшились.

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Автор: Олег Королев
#россия #сша #трамп
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