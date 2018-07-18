Трамп объяснил, почему не называет Россию противником

Президент США Дональд Трамп в интервью FoxNews заявил, что не хочет употреблять по отношению к России термин «противник».

По его словам, у России сильная армия, однако российская экономика значительно меньше китайской. Американский лидер уверен, что стороны могут работать вместе, при этом «каждый может быть в порядке и жить в мире».

Трамп ранее заявил, что воспринимает российского президента Владимира Путина не как врага, а как конкурента, который может стать другом.

Накануне президент США заявил, что отношения Вашингтона и Москвы значительно улучшились.