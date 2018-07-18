СМИ сообщили о превосходстве новейших «Кинжалов» над «Искандерами»

Представленная президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию гиперзвуковая ракета «Кинжал» способна поражать цели на дистанции в три раза дальше, чем ее сухопутный прототип «Искандер».

Источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал РИА «Новости», что устанавливаемая на истребители МиГ-31К ракета имеет дальность поражения 1,5 тысячи километров.

По его словам, также случае запуска «Кинжала» с бомбардировщика Ту-22М3 его дальность поражения будет примерно такой же.

По мнению источника, «Кинжал» можно назвать адаптацией ракеты комплекса «Искандер» под авианоситель.