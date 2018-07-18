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 Скончался бывший солист группы «Доктор Ватсон» Игорь Браславский

Скончался бывший солист группы «Доктор Ватсон» Игорь Браславский
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Трамп обвинил СМИ в желании «очернить» встречу с Путиным

Трамп обвинил СМИ в желании «очернить» встречу с Путиным

 Трамп назвал бывшего директора ЦРУ «очень плохим человеком»

Трамп назвал бывшего директора ЦРУ «очень плохим человеком»
4:24   18 Июля 2018
Весь мир

Трамп обвинил СМИ в желании «очернить» встречу с Путиным

Трамп обвинил СМИ в желании «очернить» встречу с Путиным

Американский президент Дональд Трамп назвал встречу с российским лидером Владимиром Путиным огромным успехом.

На своей странице в Twitter он отметил, что успешность саммита пытаются очернить недружественные ему «фейк-СМИ».

Первая полноформатная встреча президентов обеих стран прошла 16 июля в Хельсинки. Лидеры более двух часов беседовали с глазу на глаз, после чего делегации пообедали в расширенном составе, а после ответили на вопросы журналистов.

Ранее Трамп заявил, считает «очень плохим парнем» экс-главу ЦРУ, который раскритиковал его встречу с Путиным.

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Автор: Олег Королев
#путин #трамп
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