Трамп обвинил СМИ в желании «очернить» встречу с Путиным

Американский президент Дональд Трамп назвал встречу с российским лидером Владимиром Путиным огромным успехом.

На своей странице в Twitter он отметил, что успешность саммита пытаются очернить недружественные ему «фейк-СМИ».

Первая полноформатная встреча президентов обеих стран прошла 16 июля в Хельсинки. Лидеры более двух часов беседовали с глазу на глаз, после чего делегации пообедали в расширенном составе, а после ответили на вопросы журналистов.

Ранее Трамп заявил, считает «очень плохим парнем» экс-главу ЦРУ, который раскритиковал его встречу с Путиным.