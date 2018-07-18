Порошенко намерен вести борьбу с досмотром судов в Керченском проливе

Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении бороться с досмотром украинских судов в Керченском проливе.

По его словам, перед Киевом стоит вопрос об укреплении защиты с моря. Порошенко заявил, что украинская сторона не будет мириться с «незаконным захватом» украинских и иностранных кораблей, движущихся в сторону украинских портов.

Он отметил, что меры необходимы для того, чтобы не позволить остановить работу горно-металлургического комплекса Донбасса.

Порошенко заявил, что уже отдал необхоидмые приказы министру обороны, главе Генштаба и командующему ВМС.