Мы в соц.сетях:
СМИ сообщили о превосходстве новейших «Кинжалов» над «Искандерами»

СМИ сообщили о превосходстве новейших «Кинжалов» над «Искандерами»

 Скончался бывший солист группы «Доктор Ватсон» Игорь Браславский

Скончался бывший солист группы «Доктор Ватсон» Игорь Браславский
Порошенко намерен вести борьбу с досмотром судов в Керченском проливе

Порошенко намерен вести борьбу с досмотром судов в Керченском проливе

 «Нафтогаз»: Отделить оператора ГТС можно только с согласия «Газпрома», что недостижимо

«Нафтогаз»: Отделить оператора ГТС можно только с согласия «Газпрома», что недостижимо
Трамп обвинил СМИ в желании «очернить» встречу с Путиным

Трамп обвинил СМИ в желании «очернить» встречу с Путиным

 Трамп назвал бывшего директора ЦРУ «очень плохим человеком»

Трамп назвал бывшего директора ЦРУ «очень плохим человеком»
СМИ сообщили о превосходстве новейших «Кинжалов» над «Искандерами»

СМИ сообщили о превосходстве новейших «Кинжалов» над «Искандерами»

 Скончался бывший солист группы «Доктор Ватсон» Игорь Браславский

Скончался бывший солист группы «Доктор Ватсон» Игорь Браславский
Порошенко намерен вести борьбу с досмотром судов в Керченском проливе

Порошенко намерен вести борьбу с досмотром судов в Керченском проливе

 «Нафтогаз»: Отделить оператора ГТС можно только с согласия «Газпрома», что недостижимо

«Нафтогаз»: Отделить оператора ГТС можно только с согласия «Газпрома», что недостижимо
Трамп обвинил СМИ в желании «очернить» встречу с Путиным

Трамп обвинил СМИ в желании «очернить» встречу с Путиным

 Трамп назвал бывшего директора ЦРУ «очень плохим человеком»

Трамп назвал бывшего директора ЦРУ «очень плохим человеком»
4:05   18 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Порошенко намерен вести борьбу с досмотром судов в Керченском проливе

Порошенко намерен вести борьбу с досмотром судов в Керченском проливе

Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении бороться с досмотром украинских судов в Керченском проливе.

По его словам, перед Киевом стоит вопрос об укреплении защиты с моря. Порошенко заявил, что украинская сторона не будет мириться с «незаконным захватом» украинских и иностранных кораблей, движущихся в сторону украинских портов.

Он отметил, что меры необходимы для того, чтобы не позволить остановить работу горно-металлургического комплекса Донбасса.

Порошенко заявил, что уже отдал необхоидмые приказы министру обороны, главе Генштаба и командующему ВМС.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#порошенко #керченский пролив #досмотр судов
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...