Трамп назвал бывшего директора ЦРУ «очень плохим человеком»

Американский президент Дональд Трамп назвал экс-директора ЦРУ Джона Бреннана «очень плохим парнем» после того, как тот раскритиковал его из-за выступления на пресс-конференции российским лидером Владимиром Путиным.

Трамп в интервью Fox News заявил, что такую характеристику можно дать Бреннану, если посмотреть на то, что произошло под его надзором. По его мнению, бывший глава ЦРУ является «очень плохим человеком».

Бреннан был директором ЦРУ при администрации Барака Обамы. Ранее Трамп неоднократно критиковал предшественника и спецслужбы той поры за то, что они якобы позволили России вмешаться в выборы.

В понедельник Бреннан написал в Twitter, что выступление Трампа на пресс-конференции в Хельсинки является изменой. Таким образом он оценил слова президента США о перспективах сотрудничества с Москвой.