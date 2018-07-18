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 Скончался бывший солист группы «Доктор Ватсон» Игорь Браславский

Скончался бывший солист группы «Доктор Ватсон» Игорь Браславский
Порошенко намерен вести борьбу с досмотром судов в Керченском проливе

Порошенко намерен вести борьбу с досмотром судов в Керченском проливе

 «Нафтогаз»: Отделить оператора ГТС можно только с согласия «Газпрома», что недостижимо

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3:25   18 Июля 2018
Весь мир

В Общественной палате ответили на расследование Австралии в отношении RT

В Общественной палате ответили на расследование Австралии в отношении RT

Предварительное расследование Австралии в отношении телеканала RT является попыткой выдавить российские СМИ из мирового медиапространства, заявил первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества Александр Малькевич.

В интервью РИА «Новости» представитель ОП заявил, что в странах Запада идет системное выдавливание российского медиаприсутствия. По его мнению, в будущем ситуация только усугубится.

Малькевич добавил, что россияне находятся в «западных социальных сервисах» и не понимают, что они уже полностью опутали. По его мнению, России нужен «цифровой суверенитет».

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Автор: Олег Королев
#австралия #общественная палата #rt
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