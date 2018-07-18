В Общественной палате ответили на расследование Австралии в отношении RT

Предварительное расследование Австралии в отношении телеканала RT является попыткой выдавить российские СМИ из мирового медиапространства, заявил первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества Александр Малькевич.

В интервью РИА «Новости» представитель ОП заявил, что в странах Запада идет системное выдавливание российского медиаприсутствия. По его мнению, в будущем ситуация только усугубится.

Малькевич добавил, что россияне находятся в «западных социальных сервисах» и не понимают, что они уже полностью опутали. По его мнению, России нужен «цифровой суверенитет».