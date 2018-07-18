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 Украина борется с досмотром кораблей в Керченском проливе — Порошенко

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Обама раскритиковал нынешнюю политику США

Обама раскритиковал нынешнюю политику США

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2:58   18 Июля 2018
Весь мир

Обама раскритиковал нынешнюю политику США

Обама раскритиковал нынешнюю политику США

Экс-президент США Барак Обама раскритиковал нынешнюю американскую политику.

РИА «Новости» отмечают, что во время выступления в Йоханнесбурге он назвал текущую ситуацию в мире «странной и неопределенной». По его мнению, «каждый цикл новостей» приносит все больше беспокоящих заголовков.

Обама уверен, что в США начала проявляться политика косности, недовольства и страха. Он отметил, что данное направление продвигается невообразимые несколько лет назад темпами.

Экс-президент США отметил, что не пытается нагнетать обстановку, а всего лишь констатирует факты. По мнению Обамы, политика сильной руки находится «на взлете».

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Автор: Олег Королев
#сша #обама #внешняя политика сша
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