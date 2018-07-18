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Скончался бывший солист группы «Доктор Ватсон» Игорь Браславский

Скончался бывший солист группы «Доктор Ватсон» Игорь Браславский

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2:44   18 Июля 2018
Россия

Скончался бывший солист группы «Доктор Ватсон» Игорь Браславский

Скончался бывший солист группы «Доктор Ватсон» Игорь Браславский

Экс-солист российской вокальной группы «Доктор Ватсон» Игорь Браславский скончался на 60-м году жизни.

Друг артиста поэт Александр Шаганов в Facebook сообщил, что артист умер после продолжительной болезни. По его словам, Браславский боролся с недугом и помогал выстоять другим - в частности, помогал онкобольным детям.

Певец за свою карьеру участвовал в ВИА «Вдохновение», «Фантазия», «Кинематограф», «Надежда», «Голубые гитары». С 1994 по 2004 год Браславский был солистом группы «Доктор Ватсон», однако после время от времени выступал с коллективом.

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Автор: Олег Королев
#артист #доктор ватсон #браславский
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