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 Власти США планируют расследование по импорту урана

Власти США планируют расследование по импорту урана
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 Власти США планируют расследование по импорту урана

Власти США планируют расследование по импорту урана
2:22   18 Июля 2018
Весь мир

Власти США планируют расследование по импорту урана

Власти США планируют расследование по импорту урана

Американские власти планируют начать расследование по импорту урана, итогом котором могут быть пошлины на его поставки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечается, что американские производители покрывают только лишь пять процентов потребностей внутреннего рынка, тогда как остальное в импортируется, в первую очередь, из России, Казахстана и Канады.

Агентство отмечает, что американские производители стремятся забрать 25 процентов рынка. Так, в январе американские компании по производству урана Ur-Energy и Energy Fuels попросили Минторг США начать расследование соответствии со статьей 232 закона о расширении торговли от 1962 года.

Американские власти решат, наносит ли импорт урана ущерб национальной безопасности. Источники агентства отмечают, что сроки проведения расследования не обозначены.

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Автор: Олег Королев
#сша #уран
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