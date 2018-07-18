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2:02   18 Июля 2018
Весь мир

СМИ: Министр обороны США готов к переговорам с Шойгу

СМИ: Министр обороны США готов к переговорам с Шойгу

Американский министр обороны Джеймс Мэттис готов к переговорам с российским коллегой Сергеем Шойгу, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, речь о переговорах зашла после российско-американского саммита, прошедшего в Хельсинки.

На соответствующий запрос РИА «Новости» в пресс-службе Пентагона сообщили, что на данный момент не могут сказать ничего конкретного.

Во вторник официальный представитель Минобороны РФ  Игорь Конашенков заявил, что ведомство готово для реализации достигнутых в Хельсинки договоренностей активизировать контакты с американскими коллегами.

В последний раз главы оборонных ведомств России и США общались три года назад.

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Автор: Олег Королев
#пентагон #переговоры #шойгу #минобороны рф
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