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1:49   18 Июля 2018
Весь мир

Пушков прокомментировал отказ Трампа от слов о «вмешательстве РФ»

Пушков прокомментировал отказ Трампа от слов о «вмешательстве РФ»

Американский лидер Дональд Трамп не в первый раз меняет риторику после встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

На совместной пресс-конференции с Путиным в Хельсинки Трамп заявил, что в скандале с предполагаемым российским вмешательством на выборах в США виноваты обе стороны.

Президент США также отметил бездоказательность обвинений российской стороны во вмешательстве в выборы в США. При этом во вторник Трамп заявил, что оговорился и имел ввиду противоположное - Россия все же могла вмешаться в выборы.

Пушков на своей странице в Twitter отметил, что Трамп не впервые частично изменяет риторику после возвращения в США. Он напомнил, что так было после встречи с Путиным в Ганновере.

Сенатор отмечает, что в политике маневры неизбежны, однако важно то, будет ли после саммита прогресс в обсуждавшихся направлениях. Пушков отмечает, что сейчас «мяч на стороне Вашингтона».

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Автор: Олег Королев
#путин #пушков #трамп #российское вмешательство
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