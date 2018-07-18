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1:31   18 Июля 2018
Весь мир

Президент Финляндии прокомментировал встречу Путина и Трампа

Президент Финляндии прокомментировал встречу Путина и Трампа

Негативные сценарии встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не воплотились, заявил глава Финляндии Саули Ниинисте.

В сообщении президента в Facebook отмечается, что итоги встречи оценивают и критикуют. По его мнению, для тех, кто видел угрожающие картины, большим облегчением стало то, как встреча прошла. 

Ниинисте подчеркнул, что отсутствие негатива в данном случае является позитивом. Он отметил, что саммит положил начало диалогу.

Также финский президент отметил, что контроль над вооружениями и стратегическая стабильность были главными вопросами, пробуждающими надежду.

Встреча Путина и Трампа прошла в Хельсинки 16 июля.

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Автор: Олег Королев
#путин #финляндия #трамп #ниинисте
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