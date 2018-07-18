Президент Финляндии прокомментировал встречу Путина и Трампа

Негативные сценарии встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не воплотились, заявил глава Финляндии Саули Ниинисте.

В сообщении президента в Facebook отмечается, что итоги встречи оценивают и критикуют. По его мнению, для тех, кто видел угрожающие картины, большим облегчением стало то, как встреча прошла.

Ниинисте подчеркнул, что отсутствие негатива в данном случае является позитивом. Он отметил, что саммит положил начало диалогу.

Также финский президент отметил, что контроль над вооружениями и стратегическая стабильность были главными вопросами, пробуждающими надежду.

Встреча Путина и Трампа прошла в Хельсинки 16 июля.