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 Американские власти расширили обвинения против Марии Бутиной

Американские власти расширили обвинения против Марии Бутиной
1:05   18 Июля 2018
Весь мир

Американские власти расширили обвинения против Марии Бутиной

Американские власти расширили обвинения против Марии Бутиной

Минюст США расширил список обвинений в отношении российской гражданки Марии Бутиной по делу о шпионаже, свидетельствуют документы суда.

Проживающую в Вашингтоне россиянку задержали 15 июля. Согласно обвинению, с 2015 и по меньшей мере до февраля минувшего года Бутина якобы работала по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства, которое находится под санкциями.

В министерстве юстиции США утверждают, что Бутина будто бы хотела использовать личные связи, влияющими на американскую политику, а также налаживать неофициальные контакты и проникать в организации, действующие в политике США, чтобы продвигать российские интересы.

Таким образом, к статье «сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации» добавилась «работа иностранным агентом без регистрации», что увеличивает тяжесть обвинений.

Адвокат россиянки Роберт Дрисколла отверг все обвинения. По словам защитника, Бутина  добровольно дала показания в спецкомитете по разведке сената США и предоставила комитету документы. В свою очередь посольство РФ в США потребовало консульского доступа к Бутиной.

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Автор: Олег Королев
#сша #минюст сша #российское вмешательство #бутина
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