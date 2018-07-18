Мы в соц.сетях:
Оборот табака в России будет контролировать только Минфин

Оборот табака в России будет контролировать только Минфин

 Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Владислав Жуковский

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Владислав Жуковский
«Нафтогаз»: Отделить оператора ГТС можно только с согласия «Газпрома», что недостижимо

«Нафтогаз»: Отделить оператора ГТС можно только с согласия «Газпрома», что недостижимо

 Украина борется с досмотром кораблей в Керченском проливе — Порошенко

Украина борется с досмотром кораблей в Керченском проливе — Порошенко

Президент Финляндии прокомментировал встречу Путина и Трампа

Президент Финляндии прокомментировал встречу Путина и Трампа

 Американские власти расширили обвинения против Марии Бутиной

Американские власти расширили обвинения против Марии Бутиной
Оборот табака в России будет контролировать только Минфин

Оборот табака в России будет контролировать только Минфин

 Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Владислав Жуковский

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Владислав Жуковский
«Нафтогаз»: Отделить оператора ГТС можно только с согласия «Газпрома», что недостижимо

«Нафтогаз»: Отделить оператора ГТС можно только с согласия «Газпрома», что недостижимо

 Украина борется с досмотром кораблей в Керченском проливе — Порошенко

Украина борется с досмотром кораблей в Керченском проливе — Порошенко

Президент Финляндии прокомментировал встречу Путина и Трампа

Президент Финляндии прокомментировал встречу Путина и Трампа

 Американские власти расширили обвинения против Марии Бутиной

Американские власти расширили обвинения против Марии Бутиной
0:47   18 Июля 2018
Россия

Оборот табака в России будет контролировать только Минфин

Оборот табака в России будет контролировать только Минфин

Производство и оборот табачных изделий полностью перейдет под контроль Минфина, сообщил сенатор Сергей Рябухин в интервью «Парламентской газете».

Глава бюджетного комитета Совета Федерации отмечает, что сейчас данную сферу контролирует сразу семь ведомств - Минздрав, Минсельхоз, Роспотребнадзор. Минфин, Минпромторг, ФНС и МВД.

Рябухин сообщил газете, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что готов поддержать инициативу по передаче производства и оборота табачных изделий в ведение только Минфина. По мнению сенатора, данное решение поможет избежать ситуации, когда у «семи нянек дитя без глазу» - в стране будет действовать единый центр ответственности.

Также Рябухин сообщил, что сенаторы предлагают отдавать 25 процентов  от стоимости табачного акциза в региональные бюджеты. По его мнению, это поможет борьбе с контрафактом на местах.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#россия #минфин #табак #сигареты #табачная продукция
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...