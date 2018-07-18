Оборот табака в России будет контролировать только Минфин

Производство и оборот табачных изделий полностью перейдет под контроль Минфина, сообщил сенатор Сергей Рябухин в интервью «Парламентской газете».

Глава бюджетного комитета Совета Федерации отмечает, что сейчас данную сферу контролирует сразу семь ведомств - Минздрав, Минсельхоз, Роспотребнадзор. Минфин, Минпромторг, ФНС и МВД.

Рябухин сообщил газете, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что готов поддержать инициативу по передаче производства и оборота табачных изделий в ведение только Минфина. По мнению сенатора, данное решение поможет избежать ситуации, когда у «семи нянек дитя без глазу» - в стране будет действовать единый центр ответственности.

Также Рябухин сообщил, что сенаторы предлагают отдавать 25 процентов от стоимости табачного акциза в региональные бюджеты. По его мнению, это поможет борьбе с контрафактом на местах.