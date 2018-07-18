Мы в соц.сетях:
Оборот табака в России будет контролировать только Минфин

Оборот табака в России будет контролировать только Минфин

 Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Владислав Жуковский

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Владислав Жуковский
«Нафтогаз»: Отделить оператора ГТС можно только с согласия «Газпрома», что недостижимо

«Нафтогаз»: Отделить оператора ГТС можно только с согласия «Газпрома», что недостижимо

 Украина борется с досмотром кораблей в Керченском проливе — Порошенко

Украина борется с досмотром кораблей в Керченском проливе — Порошенко

Президент Финляндии прокомментировал встречу Путина и Трампа

Президент Финляндии прокомментировал встречу Путина и Трампа

 Американские власти расширили обвинения против Марии Бутиной

Американские власти расширили обвинения против Марии Бутиной
Оборот табака в России будет контролировать только Минфин

Оборот табака в России будет контролировать только Минфин

 Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Владислав Жуковский

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Владислав Жуковский
«Нафтогаз»: Отделить оператора ГТС можно только с согласия «Газпрома», что недостижимо

«Нафтогаз»: Отделить оператора ГТС можно только с согласия «Газпрома», что недостижимо

 Украина борется с досмотром кораблей в Керченском проливе — Порошенко

Украина борется с досмотром кораблей в Керченском проливе — Порошенко

Президент Финляндии прокомментировал встречу Путина и Трампа

Президент Финляндии прокомментировал встречу Путина и Трампа

 Американские власти расширили обвинения против Марии Бутиной

Американские власти расширили обвинения против Марии Бутиной
0:35   18 Июля 2018
Россия

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Владислав Жуковский

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Владислав Жуковский

Заслуженный артист России, актер театра и кино Владислав Жуковский скончался в Красноярске на 75-м году жизни: сообщает пресс-служба Красноярского драматического театра имени А.С. Пушкина.

В заявлении подчеркивается, что театр с глубочайшим прискорбием сообщает, что Жуковский умер во вторник.

Жуковский впервые сыграл роль в 1964 году, исполнив эпизодическую роль в картине «Морозко» режиссера Александра Роу. Он также запомнился ролью в российском сериале «Улицы разбитых фонарей».

Актер учился в московском Высшем театральном училище имени Щепкина. Работал преподавателем на театральном факультете Красноярского государственного института искусств.

У артиста остались жена и двое детей. О времени и месте прощания с Жуковским сообщат позже.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#улицы разбитых фонарей #владислав жуковский #заслуженный артист
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...