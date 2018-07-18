Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Владислав Жуковский

Заслуженный артист России, актер театра и кино Владислав Жуковский скончался в Красноярске на 75-м году жизни: сообщает пресс-служба Красноярского драматического театра имени А.С. Пушкина.

В заявлении подчеркивается, что театр с глубочайшим прискорбием сообщает, что Жуковский умер во вторник.

Жуковский впервые сыграл роль в 1964 году, исполнив эпизодическую роль в картине «Морозко» режиссера Александра Роу. Он также запомнился ролью в российском сериале «Улицы разбитых фонарей».

Актер учился в московском Высшем театральном училище имени Щепкина. Работал преподавателем на театральном факультете Красноярского государственного института искусств.

У артиста остались жена и двое детей. О времени и месте прощания с Жуковским сообщат позже.