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0:17   18 Июля 2018
Весь мир

Россия в мае избавилась от трети казначейских бумаг США

Россия в мае избавилась от трети казначейских бумаг США

Россия покинула список крупнейших держателей американских казначейских бумаг, снизив по меньшей мере на треть имевшиеся у нее гособлигации. Об этом свидетельствуют данные Минфина США за май.

В апреле Россия находилась на 22-ом месте рейтинга с ценными бумагами на 48,7 миллиарда долларов. Притом в марте число американских бумаг Москва удерживала в два раза больше, и занимала в рейтинге 16-ю строку.

На текущий момент российская сторона не вошла в перечень 33 крупнейших держателей: на последнем месте в нем находится Чили с 30 миллиардами.

Накануне глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в докладе депутатам пояснила, что ЦБ  проводит политику диверсификации международных резервов, и при принятии решений учитывает все риски.

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Автор: Олег Королев
#россия #сша #цб рф #минфин сша #казначеские бумаги
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