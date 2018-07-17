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МИД: Снятие вины с Киева в деле МН17 является вопиющим фактом

МИД: Снятие вины с Киева в деле МН17 является вопиющим фактом

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23:08   17 Июля 2018
Весь мир

МИД: Снятие вины с Киева в деле МН17 является вопиющим фактом

МИД: Снятие вины с Киева в деле МН17 является вопиющим фактом

Москва считает, что снятие вины с Киева за то, что украинская сторона не закрыла воздушное пространство над районом боевых действий на востоке страны — это вопиющий факт.

Также в МИД РФ заявили, что ведомство озабочено предвзятостью и закрытостью текущего расследования. Во многом оно опирается на информацию из соцсетей и на непроверенные открытые источники. 

Россия же с самого начала выступала за подробное и объективное международное расследование катастрофы. Однако Нидерланды не допустили участия России  в Совместной следственной группе (ССГ), проигнорировав важную информацию, которую Москва предоставила следствию как добровольно, так и в рамках механизма правовой помощи. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #украина #нидерланды #mh17
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