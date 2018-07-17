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 Трамп намерен продолжить встречи с российской стороной

Трамп намерен продолжить встречи с российской стороной
22:43   17 Июля 2018
Весь мир

Трамп намерен продолжить встречи с российской стороной

Трамп намерен продолжить встречи с российской стороной

Американский лидер Дональд Трамп уверен, что встречи с российскими коллегами после саммита в Хельсинки продолжатся. Они послужат развитием итогов, которые были достигнуты в Финляндии. 

Накануне президенты США и России встретились в Хельсинки на первом полноформатном саммите. Политики около полутора часов беседовали тет-а-тет. После этого делегации двух стран в расширенном составе пообедали и обсудили актуальные вопросы. В конце мероприятия главы государств ответили на вопросы журналистов. 

Путин и Трамп заинтересованы в улучшении отношений Москвы и Вашингтона.

Президент США подчеркнул, что подобные встречи еще будут в будущем. Он также выразил надежду, что они приведут к желаемому результату.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #путин #политика #трамп #хельсинки
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