Трамп намерен продолжить встречи с российской стороной

Американский лидер Дональд Трамп уверен, что встречи с российскими коллегами после саммита в Хельсинки продолжатся. Они послужат развитием итогов, которые были достигнуты в Финляндии.

Накануне президенты США и России встретились в Хельсинки на первом полноформатном саммите. Политики около полутора часов беседовали тет-а-тет. После этого делегации двух стран в расширенном составе пообедали и обсудили актуальные вопросы. В конце мероприятия главы государств ответили на вопросы журналистов.

Путин и Трамп заинтересованы в улучшении отношений Москвы и Вашингтона.

Президент США подчеркнул, что подобные встречи еще будут в будущем. Он также выразил надежду, что они приведут к желаемому результату.