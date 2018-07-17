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МИД: Снятие вины с Киева в деле МН17 является вопиющим фактом

МИД: Снятие вины с Киева в деле МН17 является вопиющим фактом

 Трамп намерен продолжить встречи с российской стороной

Трамп намерен продолжить встречи с российской стороной
22:33   17 Июля 2018
Весь мир

Юнкер и Трамп обсудят экономику и борьбу с терроризмом 25 июля

Юнкер и Трамп обсудят экономику и борьбу с терроризмом 25 июля

Американский лидер Дональд Трамп встретится в Белом доме с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Переговоры назначены на 25 июля.

Политики обсудят вопросы энергобезопасности, борьбу с терроризмом, а также экономические отношения США и Европы. 

Кроме того, стало известно, что Юнкер намерен поговорить о возможности старта переговоров по заключению сделки, которая будет предусматривать уменьшение размера пошлин на импорт автомобилей. Скорее всего, глава ЕК даст понять президенту Штатов, что ЕС хочет заключить соглашение о взаимном снижении пошлин с участием США, ЕС и некоторых крупных стран, производящих автомобили. Подобная сделка в перспективе может оказать значительное влияние на мировую автомобильную промышленность.

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #трамп #юнкер #белый дом
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