Юнкер и Трамп обсудят экономику и борьбу с терроризмом 25 июля

Американский лидер Дональд Трамп встретится в Белом доме с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Переговоры назначены на 25 июля.

Политики обсудят вопросы энергобезопасности, борьбу с терроризмом, а также экономические отношения США и Европы.

Кроме того, стало известно, что Юнкер намерен поговорить о возможности старта переговоров по заключению сделки, которая будет предусматривать уменьшение размера пошлин на импорт автомобилей. Скорее всего, глава ЕК даст понять президенту Штатов, что ЕС хочет заключить соглашение о взаимном снижении пошлин с участием США, ЕС и некоторых крупных стран, производящих автомобили. Подобная сделка в перспективе может оказать значительное влияние на мировую автомобильную промышленность.