СМИ: Трамп заявил, что санкции против Москвы останутся в силе

Об этом сообщило агентство Bloomberg. Президент объявил о сохранении санкций на пресс-конференции в Белом доме.

Американский лидер также подчеркнул, что отношения России и США «существенно улучшились». По его словам, диалог с Москвой важен и полезен.

Отношения России с Западом ухудшились после украинского кризиса и присоединения Крыма. После того, как некоторые страны, включая США, ввели антироссийские санкции, Москва взяла курс на импортозамещение. Кроме того, российское правительство не раз обращало внимание Запада на то, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений.