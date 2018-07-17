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22:02   17 Июля 2018
Весь мир

Трамп признал, что Россия вмешивалась в выборы, но отрицает, что повлияла на их исход

Трамп признал, что Россия вмешивалась в выборы, но отрицает, что повлияла на их исход

Выводы американского разведсообщества о том, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года, верны, однако вмешательство не оказало какого-либо влияния на исход голосования. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме перед встречей с конгрессменами.

Трамп сказал, что полностью поддерживает американские разведведомства «и всегда поддерживал». При этом он предложил «смотреть на вещи реально»:

«Действия России не оказали влияния на исход выборов. Я принимаю вывод разведсообщества о том, что вмешательство имело место … Сговора не было», — приводит слова президента телеканал Fox news.

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Автор: Вячеслав Каширин
#сша #политика #трамп #весь мир #вмешательство
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