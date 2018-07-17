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22:02   17 Июля 2018
Россия

Построенные по программе реновации дома в Москве оборудуют смарт-системами

Построенные по программе реновации дома в Москве оборудуют смарт-системами

Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что дома, которые будут построены по программе реновации, оборудуют интеллектуальными информационными табло, которые будут показывать прогноз погоды, а также новости сайта mos.ru.

Новые дома будут проектироваться по SMART standart.

Он пояснил, что с помощью домофонов можно будет вызвать службу «112», а также объединенную диспетчерскую службу. Кроме того, под домофоном будет располагаться кнопка для маломобильных граждан.

По словам Левкина, в домах реновации установят водосчетчики, которые будут автоматически подавать показания в энергосбыт. 

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #общество #реновация #умный дом #москвасейчас
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