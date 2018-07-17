Хорватский форвард Ребич на радостях после ЧМ—2018 погасил кредиты односельчан

Нападающий сборной Ховартии Анте Ребич, занявший вместе со сборной страны второе место в Чемпионате мира по футболу в России, на радостях погасил кредиты всех жителей деревни, в которой вырос.

Родная деревня хорвата — Имоцки. Хотя именно Хорватия является страной, в которой находится самый маленький город планеты (Хум, население в 2014 году всего 25 человек), в ней есть большие деревни. В Имоцки Ребич осчастливил около 500 человек, закрыв их долги перед банками.

На Мундиале Ребич играл в шести матчах. Он забил один гол — в ворота сборной Аргентины.