Мы в соц.сетях:
Построенные по программе реновации дома в Москве оборудуют смарт-системами

Построенные по программе реновации дома в Москве оборудуют смарт-системами

 Великий Новгород остался без фан-зоны, потому что не верили в команду Черчесова

Великий Новгород остался без фан-зоны, потому что не верили в команду Черчесова
«Нафтогаз»: Отделить оператора ГТС можно только с согласия «Газпрома», что недостижимо

«Нафтогаз»: Отделить оператора ГТС можно только с согласия «Газпрома», что недостижимо

 Украина борется с досмотром кораблей в Керченском проливе — Порошенко

Украина борется с досмотром кораблей в Керченском проливе — Порошенко

Трамп намерен продолжить встречи с российской стороной

Трамп намерен продолжить встречи с российской стороной

 Юнкер и Трамп обсудят экономику и борьбу с терроризмом 25 июля

Юнкер и Трамп обсудят экономику и борьбу с терроризмом 25 июля
Построенные по программе реновации дома в Москве оборудуют смарт-системами

Построенные по программе реновации дома в Москве оборудуют смарт-системами

 Великий Новгород остался без фан-зоны, потому что не верили в команду Черчесова

Великий Новгород остался без фан-зоны, потому что не верили в команду Черчесова
«Нафтогаз»: Отделить оператора ГТС можно только с согласия «Газпрома», что недостижимо

«Нафтогаз»: Отделить оператора ГТС можно только с согласия «Газпрома», что недостижимо

 Украина борется с досмотром кораблей в Керченском проливе — Порошенко

Украина борется с досмотром кораблей в Керченском проливе — Порошенко

Трамп намерен продолжить встречи с российской стороной

Трамп намерен продолжить встречи с российской стороной

 Юнкер и Трамп обсудят экономику и борьбу с терроризмом 25 июля

Юнкер и Трамп обсудят экономику и борьбу с терроризмом 25 июля
21:43   17 Июля 2018
Весь мир

Хорватский форвард Ребич на радостях после ЧМ—2018 погасил кредиты односельчан

Хорватский форвард Ребич на радостях после ЧМ—2018 погасил кредиты односельчан

Нападающий сборной Ховартии Анте Ребич, занявший вместе со сборной страны второе место в Чемпионате мира по футболу в России, на радостях погасил кредиты всех жителей деревни, в которой вырос.

Родная деревня хорвата — Имоцки. Хотя именно Хорватия является страной, в которой находится самый маленький город планеты (Хум, население в 2014 году всего 25 человек), в ней есть большие деревни. В Имоцки Ребич осчастливил около 500 человек, закрыв их долги перед банками.

На Мундиале Ребич играл в шести матчах. Он забил один гол — в ворота сборной Аргентины.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#общество #весь мир #чм2018 #ребич
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...