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21:23   17 Июля 2018
Весь мир

Россия, Украина и ЕК не обсуждали транзит после 2019 года — Миллер

Россия, Украина и ЕК не обсуждали транзит после 2019 года — Миллер

Во вторник Россия, Еврокомиссия и Украина не обсуждали объем транзита российского газа через Украину после 2019 года. Встреча в Берлине носила характер консультаций. Об этом сообщил журналистам председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

По словам Миллера, главный вопрос, предопределяющий будущие взаимоотношения между «Газпромом» и «Нафтогазом», — продление договора на транзит после 2019 года. Это урегулирование спорных вопросов, восстановление баланса интересов и симметричной ответственности сторон по контрактам.

«Ждем решения апелляционной инстанции», — сказал глава «Газпрома».

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам между «Газпромом» и «Нафтогазом» в отношении контрактов на поставку и транзит газа. Арбитраж обязал российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» обжаловал это решение в марте, а в мае потребовал отмены «транзитного» решения. Кроме того, российская компания подала иск в тот же арбитраж с требованием расторжения контрактов с «Нафтогазом», действующих до конца 2019 года.

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Автор: Вячеслав Каширин
#экономика #нафтогаз #газпром #весь мир #ек
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