Великий Новгород остался без фан-зоны, потому что не верили в команду Черчесова

Организаторы трансляций матчей на открытом воздухе вспомнили про ЧМ-2018 за неделю до финала, когда мэр уже ушел в отпуск.

Любители футбола в городе Великий Новгород разгневаны. Местные паблики пестрят негативными комментариями в адрес мэра Юрия Бобрышева за отказ в коллективном просмотре финала мундиаля на площади Победы.

У инициатора мероприятия – депутата гордумы и председателя общественного движения «За Великий Новгород» Елены Михайловой – к культурному отдыху все было готово. В заявлении на имя Бобрышева она обязалась привлечь ЧОП для поддержания общественного порядка, соблюдать чистоту и установить биотуалеты. Но мэрия отказала. Объяснила, что заявку нужно было подавать за месяц, а не за несколько дней до события.

Руководитель городского комитета культуры и молодежной политики Константин Хиврич заявил агентству, что мэра в соцсетях ругают зазря. Бобрышев ничего не знал. Был в отпуске.

«Я тоже был в отпуске. – говорит он. – Заявление подготовили без меня. Я узнал о ситуации из СМИ. Думаю, если бы общественное движение подало заявку пораньше, то и проблем бы не было. Если бы они за неделю подали, то можно было бы порешать. Решение принимается на основе согласования с различными структурами. Внутри администрации и вне. С МВД, ГИБДД».

Хиврич добавил, что организаторы попросту плохо хотели. Футбольный праздник мог состояться в центре города, если бы существовали «договоренности с группами». И предположил, что истинной целью организаторов был пиар. С тем, чтобы получить ожидаемый отказ и затем ругать несговорчивых чиновников администрации.

Елена Михайлова заверила агентство, что причина отказа вовсе не в соблюдении регламента. Объясняет, что движение зарегистрировала 9 июня и только спустя месяц решила подать заявку на организацию мероприятия, когда стал очевиден огромный интерес сограждан к чемпионату мира.

«Никто не мог предполагать, что футбольный чемпионат вызовет такой интерес у россиян. Никто не знал, как сыграет русская команда. Соответственно, я не могла подать заявку до того, как родилась моя организация. Когда стало ясно, что интерес к чемпионату огромен, когда наша команда дошла до четвертьфинала, я поняла что можно и нужно сделать что-то вроде фан-зоны. Мэрия не посчитала нужным», - сетует она.

Отказ по формальным основаниям собеседник агентства считает «лживым и антиновгородским». А истинная причина в том, что мэрия лоббирует кандидатуру предпринимателя от строительного бизнеса в городскую думу на ее место, убеждена депутат.

«Как же можно разрешить беспартийной Михайловой сделать качественное мероприятие в центре города, если на этом фоне побледнеет и единоросс и предприниматель?», - горько иронизирует избранница.

Опасения чиновников за общественный порядок Михайлова также считает надуманными. Была уверена, что чоповцы и полиция не позволят разгоряченным алкоголем любителям футбола безобразничать в центре Великого Новгорода. А мэр, по ее словам, регулярно строчит отписки, прикрываясь заместителями.

«Я пишу депутатские запросы, а Юрий Иванович Бобрышев регулярно в нарушение закона присылает мне ответы за подписью своих замов. Это его многолетняя традиция. Этот человек мало работает, как хозяйственник. Это мое убеждение».

Теперь Михайлова готовится к решающему бою. Осенью планирует переизбраться в думу шестого созыва и повлиять на решение губернаторской комиссии и парламента, которые назначают сити-менеджера.