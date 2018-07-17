ГП РФ назвала имена американцев, которых хотят допросить по делу Браудера

Среди тех, кого хотели бы допросить по делу Браудера оказались экс-посол США Майкл Макфол, сотрудник ЦРУ Джим Роут, сотрудник АНБ Тодд Хайман, а также бывший руководитель разведывательного управления Госдепа Роберт Отто.

Начальник управления ГП РФ Александр Куренной сообщил, что Москва готова направить еще один запрос с просьбой допросить этих людей, а также других агентов американских спецслужб, некоторых чиновников и предпринимателей.

Куренной подчеркнул, что именно под руководством бывшего американского посла писались доклады в Госдеп, которые повествовали, как идет следствие по делу Магнитского.

Напомним, в России Уильям Браудер был дважды заочно осужден по делам об уклонении от уплаты налогов и о финансовых махинациях.