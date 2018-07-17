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21:37   17 Июля 2018
Весь мир

ГП РФ назвала имена американцев, которых хотят допросить по делу Браудера

ГП РФ назвала имена американцев, которых хотят допросить по делу Браудера

Среди тех, кого хотели бы допросить по делу Браудера оказались экс-посол США Майкл Макфол, сотрудник ЦРУ Джим Роут, сотрудник АНБ Тодд Хайман, а также бывший руководитель разведывательного управления Госдепа Роберт Отто.

Начальник управления ГП РФ Александр Куренной сообщил, что Москва готова направить еще один запрос с просьбой допросить этих людей, а также других агентов американских спецслужб, некоторых чиновников и предпринимателей. 

Куренной подчеркнул, что именно под руководством бывшего американского посла писались доклады в Госдеп, которые повествовали, как идет следствие по делу Магнитского. 

Напомним, в России Уильям Браудер был дважды заочно осужден по делам об уклонении от уплаты налогов и о финансовых махинациях. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #общество #весь мир #браудер #генпрогкуратура
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