Трамп поделится с конгрессменами впечатлениями от встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп во вторник расскажет членам конгресса о своей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки. Об этом сообщил Белый дом.

В администрации американского лидера уточнили, что встреча с конгрессменами пройдет в 14:00 (21:00 мск).

В ходе совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки Трамп заявил, что в скандале, связанном с предполагаемым «российским вмешательством» в выборы в США «виноваты обе стороны». Этим заявлением он навлек на себя яростную критику. В основном она исходит из стана Демократической партии и сочувствующих ей СМИ. При этом к критике присоединился и ряд влиятельных конгрессменов от Республиканской партии.