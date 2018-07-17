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20:38   17 Июля 2018
Весь мир

Трамп поделится с конгрессменами впечатлениями от встречи с Путиным

Трамп поделится с конгрессменами впечатлениями от встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп во вторник расскажет членам конгресса о своей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки. Об этом сообщил Белый дом.

В администрации американского лидера уточнили, что встреча с конгрессменами пройдет в 14:00 (21:00 мск).

В ходе совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки Трамп заявил, что в скандале, связанном с предполагаемым «российским вмешательством» в выборы в США «виноваты обе стороны». Этим заявлением он навлек на себя яростную критику. В основном она исходит из стана Демократической партии и сочувствующих ей СМИ. При этом к критике присоединился и ряд влиятельных конгрессменов от Республиканской партии.

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Автор: Вячеслав Каширин
#сша #путин #политика #трамп #весь мир
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