Вологодская область заняла первое место в антирейтинге по чистоте питьевой воды
Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал доклад, в котором оценивается уровень загрязненности питьевой воды в регионах. Антирейтинг возглавила Вологодская область.
Лишь около 45 процентов населения этого региона имеют доступ к безопасной чистой питьевой воде. На втором месте оказалась Костромская область и Карачаево-Черкесская Республика. Их показатель показатель составил 66,7 процента. Потом идет Курганская область — 69,3 процента.
В остальных регионах показатель превышает 70 процентов.
В целом, по данным ведомства, за прошлый год возросла доля россиян, которые обеспечены безопасной питьевой водой до 91,5 процента. Лидерами рейтинга оказались Москва, Петербург, Северная Осетия.