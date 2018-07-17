«Нафтогаз»: Отделить оператора ГТС можно только с согласия «Газпрома», что недостижимо

Отделение оператора газотранспортной системы (ГТС) от «Нафтогаза» по решению Стокгольмского арбитража невозможно без согласия российской компании «Газпром», а это недостижимо. Об этом говорится в сообщении украинской компании.

Как отмечается в сообщении, одним из исковых требований «Нафтогаза» в Стокгольме были изменения в действующий контракт на транзит газа, которые бы позволили украинской компании передать свои права и обязанности по контракту без письменного согласия «Газпрома» третьему лицу, уполномоченному Киевом выполнять функции оператора ГТС. Это позволило бы Украине, сохранив транзит газа по действующему контракту, провести отделение оператора. В «Нафтогазе» пояснили, что это требование обусловлено положением контракта, устанавливающим, что замена договорной стороны (следовательно, присоединение к контракту независимого оператора ГТС) требует согласия «Газпрома», а его «невозможно получить».

Кроме того, «Нафтогаз» просил арбитраж подчинить контракт требованиям украинского законодательства, регулирующего транспортировку газа, включая условия доступа к газотранспортной системе, утвержденные регулятором.